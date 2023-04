The Mandalorian 3: Christopher Lloyd definisce “un onore” la sua partecipazione

Christopher Lloyd ha condiviso un messaggio di ringraziamento su Twitter per la sua esperienza con The Mandalorian 3.

Christopher Lloyd è entrato a far parte dell’universo di Star Wars grazie alla sua partecipazione a The Mandalorian 3, e l’attore ha da poco parlato di questa sua esperienza, definendola “un onore”. Il suo character appare nell’episodio appena pubblicato qualche giorno fa dal titolo Guns for Hire.

Attraverso Twitter Christopher Lloyd ha dichiarato:

Grande Giove! Viaggiare attraverso il tempo e lo Spazio mi ha portato in una Galassia lontana lontana. Grazie mille alla community di The Mandalorian per la calda accoglienza. Per me è stato un onore far parte di questo franchise, ed abbracciare la Forza.

L’episodio “Guns for Hire” è diretto da Bryce Dallas Howard, e vede Bo-Katan (interpretata da Katee Sackhoff) e Din Djarin (Pedro Pascal) condotti a Plazir-15, un pianeta democratico che ha come leader i character interpretati da Jack Black (che fa Captain Bombardier) e da Lizzo (la Duchessa).

La stessa Lizzo ha detto sulla sua partecipazione: