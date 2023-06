Star Wars: Ahsoka, teaser trailer e data d’uscita della nuova serie su Disney+

Disney+ ha annunciato che Star Wars: Ahsoka di Lucasfilm debutterà il 23 agosto (e non più il 31, come sembrava inizialmente). Per celebrare la serie in arrivo, Disney+ ha diffuso anche uno speciale contenuto video e ha pubblicato tre immagini della serie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Sulla serie, a quanto pare, Lucasfilm e Disney puntano parecchio, dato che uscirà prima di quanto programmato: la stessa Dawson aveva affermato

Ahsoka probabilmente sarà disponibile da questo autunno. Mentre parteciperò anche ad Haunted Mansion che è programmato per agosto.

Per il resto, è la consacrazione dell’attrice nel ruolo, che come lei stessa ha precedentemente ribadito:

L’essere inserita all’interno di un universo, di un gruppo, di un mondo in cui anche con il passare degli anni posso sentire di esserne parte è un qualcosa di grandioso, e che mi fa sentire grata.

La Jedi, che ha un ruolo di peso nell’economia della saga e che ha debuttato nella serie animata Clone Wars, in versione live action ha le sembianze di Rosario Dawson fin dalle sue apprizioni in The Mandalorian e The Book of Boba Fett. La serie live action sarà il sequel della serie animata Star Wars: Rebels e vedrà la protagonista impegnata nella ricerca dell’ammiraglio Thrawn.

Oltre a Rosario Dawson nei panni della protagonista, Ahsoka è interpretata da Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla, Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno in quelli Shin Hati; Diana Lee Inosanto è Morgan Elsbeth, David Tennant interpreta Huyang, Lars Mikkelsen è il Grand’ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi interpreta Ezra Bridger. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

