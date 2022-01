Samsung Galaxy Tab S8: serie leakata da Amazon Italia

Un leak di Amazon Italia ha da poco anticipato diversi dettagli in merito ai Samsung Galaxy Tab S8, non ancora annunciati dalla compagnia.

Anche alcuni outlet ufficiali leakano a volte dei dispositivi, ed è stato questo di Amazon Italia, come riportato da Android Police, che ha infatti svelato al mondo i nuovi Samsung Galaxy Tab S8. Si parla di dispositivi in realtà già presi di mira da diversi report nel corso degli ultimi mesi, ma che all’effettivo adesso sembrano non avere più segreti. Potete vedere qui di seguito la foto delle specifiche tecniche anticipata.

Le anticipazioni sono arrivate per tutti i modelli di cui la serie dovrebbe essere composta, ovvero S8, S8+ e S8 Ultra. Troviamo una quantità di dettagli davvero rilevante, con alcuni che però sono sicuramente da tenere d’occhio. Innanzitutto, è ora confermato che i dispositivi arriveranno al loro interno con Android 12, seppur non sia ancora stata svelato il SoC che verrà inserito all’interno dei gioiellini in questione, verosimilmente uno Snapdragon 8 Gen 1.

Fra i tre modelli vediamo delle differenze di batteria e peso non indifferenti, con le fotocamere che restano invece invariate. Si parla di 8.000mAh e 507 grammi nel primo caso, 10.090mAh e 572 grammi nel secondo e 11.200mAh e 728 grammi nel terzo. Le risoluzioni degli schermi sono invece di 2560×1600 per 11 pollici, 2800×1752 per 12,4 pollici e 2960×1848 per 14,6 pollici. Manca ancora all’effettivo la conferma effettiva del tutto, come qualche ulteriore specifica, che sicuramente verrà confermata a breve dal colosso sudcoreano.

Pare che i colori disponibili saranno grigio, rosa e nero e che verrà incluso in tutti il 5G. Stando a quel che sappiamo, i device in questione potrebbero essere svelati nel corso del prossimo evento Unpacked di Samsung legato nello specifico agli S22, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link.