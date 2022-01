Samsung conferma l’evento Unpacked per gli S22

Eravamo in attesa da tempo di scoprire finalmente la prossima mossa di Samsung, che dopo aver lanciato gli S21 FE era – come prevedibile – pronta a svelare al mondo i nuovissimi S22. Si parla di dispositivi anticipati ormai da tempo, fra leak e report che potrebbero aver all’effettivo svelato quasi tutti i dettagli, ma c’è da dire che non avevamo ancora ricevuto conferme da parte di Samsung in tal senso. Queste sono finalmente arrivate, grazie a un video teaser che conferma l’arrivo di un nuovo evento Samsung Galaxy Unpacked.

Si tratta, com’è noto, del classico nome degli eventi del colosso sudcoreano, seppur questo non sia stato ancora arricchito da una data e da un orario a cui affidarci, che di sicuro verranno rivelati da parte della compagnia nel corso dei prossimi giorni. Quelli che non sono di certo un mistero sono gli ospiti, proprio i Samsung Galaxy S22, telefoni che dovrebbero essere i veri protagonisti della presentazione, come anticipato dal video teaser che potete vedere qui di seguito.

C’è da dire che questo non parla esplicitamente degli S22, ma considerando che a mettersi in bella vista sono delle sagome di telefoni, le opzioni non sono poi tante. È anche molto difficile che si tratti di dispositivi con un nome diverso, dato che la compagnia utilizza la stessa procedura da ormai moltissimi anni.

Un noto leaker sembra aver anticipato nello specifico la data in cui il nuovo evento si terrà, come anche quando i dispositivi verranno finalmente lanciati sul mercato. Ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate a questo link. Un’informazione quasi certa è che al loro interno gli smartphone si presenteranno con i SoC Exynos 2200 proprietari di Samsung, che abbiamo approfondito con tutti i dettagli nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.