Samsung Galaxy S22: leaker avrebbe anticipato la data d’uscita

Siamo tutti in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi Samsung Galaxy S22, dispositivi di cui si parla ormai da tempo, ma che all’effettivo non sono ancora stati annunciati da parte della compagnia, e nonostante i molti leak, non hanno ancora ricevuto conferme di alcun tipo. Tuttavia, un noto tipster (precedentemente noto come SnoopyTech) ha approfondito la questione, svelando le tre principali date che riguardano i nuovi dispositivi.

A quanto pare, l’evento Unpacked in cui questi verranno presentati, in cui fra le altre cose potrebbero comparire anche ulteriori contenuti, è il 9 febbraio 2022. Nello stesso giorno, sembra che i fan avranno modo di preordinare i telefoni, evitando quindi i problemi con le carenze di scorte nel caso in cui finalizzino l’ordine. L’ultimo giorno di cui si è parlato, il più importante, è il 25 febbraio, quello in cui finalmente i dispositivi dovrebbero essere rilasciati e spediti agli utenti.

Ovviamente, non abbiamo ancora a che fare con dati ufficiali, ed è bene prendere quanto anticipato con le pinze fino a che Samsung non avrà approfondito la questione, parlando nel mentre anche di tutti gli altri dettagli dei nuovi telefoni flagship. Trovate a questo link gli ultimi dettagli anticipati in merito agli S22+, da poco approfonditi grazie all’ennesimo leak sui prodotti.

Mentre in alcune parti del mondo i device flagship in questione dovrebbero presentarsi con all’interno i nuovi Snapdragon 8 Gen 1, in determinati paesi, fra cui verosimilmente anche l’Italia, ci troveremo davanti agli Exynos 2200. I nuovi gioiellini sono da poco stati presentati da parte del colosso sudocreano, il quale ha fatto chiarezza anche sulle potenzialità della tanto chiacchierata scheda video con architettura RDNA 2 di AMD e sulle funzionalità che questa porterà sul mercato mobile. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.