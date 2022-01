Galline in fuga 2: il titolo del film sarà Dawn of the Nugget, ecco la prima immagine

Il titolo completo di Galline in Fuga 2 sarà Dawn of the Nugget. Il lungometraggio animato uscirà nel 2023 per Netflix.

21—Gen—2022 / 11:01 AM

Dopo che è stato rivelato lo sviluppo di un nuovo film legato a Wallace e Gromit, Aardman e Netflix hanno anche svelato il titolo di Galline in Fuga 2, che sarà Dawn of the Nugget. Il lungometraggio animato uscirà nel 2023 su Netflix, ed è stata mostrata anche la prima immagine tratta dal film.

Ecco la prima immagine di Galline in Fuga 2, o in originale Chicken Run: Dawn of the Nugget.

Tra le voci originali che parteciperanno al lungometraggio troviamo Thandiwe Newton e Zachary Levi che faranno Gaia e Rocky, personaggi che in precedenza avevano avuto altri interpreti. Nel primo film Gaia ha avuto la voce di Julia Sawalha, mentre Rocky era stato interpretato da Mel Gibson.

Secondo quanto riferito, nel nuovo film Gaia, dopo essere fuggita dalla fattoria di Tweedy, ha realizzato il proprio sogno di vivere in un’isola, lontana dal mondo degli umani. E quando dall’uovo si schiuderà la piccola Molly la felicità di Gaia e di Rocky sarà piena. Ma dalla terraferma si sta levando una minaccia per tutte le galline, e Gaia dovrà di nuovo mettersi in gioco.

A dirigere il film sarà Sam Fell di Aardman. Il cast vocale di Galline in Fuga 2 comprende Thandiwe Newton come Gaia, Zachary Levi come Rocky, Bella Ramsey nei panni di Molly, Jane Horrocks farà Baba, Imelda Staunton sarà Tantona, Lynn Ferguson sarà Mac, Josie Sedgwick-Davies farà Frizzle, David Bradley sarà la voce di Cedrone, Romesh Ranganathan è Nick, Daniel Mays sarà la voce di Fetcher, e Nick Mohammed farà il Dr. Fry. I produttori del film sono Peter Lord, Carla Shelley, Karey Kirkpatrick, Nick Park, Steve Pegram e Leyla Hobart.

Il primo Galline in Fuga è disponibile su Disney+.