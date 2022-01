Wallace & Gromit: un nuovo film in uscita nel 2024 per Netflix e BBC

Wallace e Gromit ritorneranno sullo schermo dopo quindici anni grazie alla sinergia tra Netflix e BBC, che realizzeranno un nuovo film dedicato al cult dell’animazione. Il nuovo film, ancora senza titolo, dedicato a Wallace e Gromit uscirà nel 2024.

Il lungometraggio su Wallace e Gromit sarà il sesto della saga tra corti ed il film del 2005, e vedrà il ritorno del creatore dei personaggi Nick Park, che farà da regista assieme a Merlin Crossingham. Park scriverà la sceneggiatura assieme a Mark Burton, che ha già lavorato su Madagascar. Claire Jennings e Aardman faranno da produttori.

I personaggi di Wallace e Gromit sono nati grazie a Nick Park ed alla Aardman Animations come cortometraggi in stop motion. I due character protagonisti sono Wallace, che è un bizzarro inventore che abita in un paesino inglese del Wigan., mentre l’altro character è il suo cane Gromit.

Al centro del nuovo film ci sarà Gromit e la sua preoccupazione nei confronti di Wallace, che appare ai suoi occhi come troppo preso dalle sue invenzioni. Le preoccupazioni si riveleranno centrate quando Wallace creerà uno gnomo intelligente che sembrerà aver sviluppato una sua intelligenza.

Nel 2005 è uscito il film Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro, un lungometraggio premiato che ha ottenuto un BAFTA come miglior film inglese e l’Oscar come miglior film d’animazione.

Per tutti gli appassionati non resta quindi che aspettare il 2024 per una nuova avventura di Wallace e Gromit.