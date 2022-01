Motorola Frontier sarà il prossimo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1?

Come riportato sulle pagine di Android Authority, sembra che Motorola possa presto tornare a trattare gli Snapdragon 8 Gen 1 grazie a dei suoi nuovi dispositivi. Parliamo infatti all’effettivo della prima compagnia che ha avuto modo di portare i nuovi gioiellini all’interno di un dispositivo grazie al suo Moto Edge X30, di cui abbiamo discusso nell’articolo che trovate a questo link, e che ora potrebbe assestare un nuovo colpo da maestro con quello che è per ora noto come Motorola Frontier.

Il tutto è stato anticipato dall’outlet TechnikNews, il quale ha anticipato la presenza di un dispositivo di nuova generazione pronto a includere il nuovo SoC top-end targato Qualcomm. Per quel che riguarda gli altri dettagli tecnici, pare che gli utenti avranno modo di scegliere fra 8 GB e 12 GB di RAM, con uno schermo da 6,67 pollici che offrirà un’estrema qualità grazie alla tecnologia OLED, con una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 144 Hz a completare il tutto.

Non ci sono per ora novità per quel che riguarda la batteria, seppur è probabile che finalmente la compagnia possa fare un salto avanti e permettere la ricarica rapida cablata a 125 W e quella a 50 W wireless. Per quel che riguarda invece le fotocamere, sembra che sul retro verrà inserita un fantastico sensore da 200 MP, il quale sembrerebbe a primo acchito in grado di alzare molto l’asticella qualitativa del comparto foto. Per il resto, pare che questo verrà accompagnato da una grandangolare da 50 MP, con una 12 MP telephoto e una 60 MP per i selfie a completare il tutto.

In ogni caso, le anticipazioni non sono ancora ufficiali, e dovremo attendere novità da parte del colosso al fine di scoprire di più sul tutto e ricevere conferma in merito ai primi dettagli svelati dall’outlet.