Moto Edge X30 sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

Moto Edge X30 arriverà con all'interno il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 nella giornata del 9 dicembre in Cina, come confermato ufficialmente dalla compagnia.

Aspettavamo da tempo di conoscere non solo i dettagli del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, finalmente ufficializzati da parte dell’azienda (come approfondito all’interno di questo articolo), ma anche di saperne di più in merito al primo dispositivo che si sarebbe presentato con il nuovo SoC all’interno.

Mentre inizialmente i rumor suggerivano il fatto che si sarebbe trattato dello Xiaomi 12, delle smentite sono ufficialmente arrivate, visto che ulteriori report ci avevano visto giusto, e il prescelto è invece il nuovo Moto Edge X30 targato Motorola, presentato da pochissimo dalla compagnia. C’è da dire che i report relativi al dispositivo non sono mancati nel corso delle ultime settimane, ma purtroppo al momento l’azienda non ha ancora fatto chiarezza su quali saranno le specifiche tecniche del device (ovviamente all’infuori del System on a Chip), come avverrà nel giro di poco tempo, considerando che il debutto dovrebbe essere a gennaio del prossimo anno in tutto il mondo.

La presentazione (e il lancio parziale) avverranno invece in Cina nella giornata del 9 dicembre. Stando a quel che sappiamo, ci troveremo davanti a uno schermo da 6,67 pollici FHD+ OLED con un insolito refresh rate di 144Hz. Dovrebbe essere presente una punch-hole nella parte superiore e il sensore per le impronte sotto allo schermo, mentre sul retro un setup da 50 MP + 50 MP + 2 MP per quel che riguarda le fotocamere.

Stando a quanto svelato dal TENNAA, saranno presenti versioni da 6, 8, 12 o 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio per l’archiviazione, con una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W ad alimentare il tutto. Per fortuna non dovrebbe volerci molto per saperne finalmente di più, in quanto nella giornata del 9 dicembre tutte le carte sul primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 1 verranno finalmente scoperte.