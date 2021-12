Snapdragon 8 Gen 1 ufficiale, svelate specifiche e migliore del nuovo SoC

Finalmente, dopo mesi di rumor e suggerimenti da parte dei molti leaker, Qualcomm ha avuto modo di mostrare lo Snapdragon 8 Gen 1 al pubblico, il quale fino a pochissimo tempo fa era noto come Snapdragon 898, ma è il primo nuovo SoC a portare avanti l’idea di rebranding della compagnia.

Come era ormai quasi confermato, non abbiamo a che fare con un dispositivo di fascia media, ma con un gioiellino flagship pronto a migliorare le potenzialità del precedente Snapdragon 888+, che comunque non verrà abbandonato dal colosso e verrà inserito ancora i diversi dispositivi, ma è ufficialmente stato superato da quello che è all’effettivo un chip all’avanguardia sotto ogni punto di vista.

Il nuovo device è basato sul processo a 4nm di Samsung, e si presenta con 8 core come previsto: 4 Cortex A-510 a 1,8 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 1 Cortex-X2 in grado di raggiungere i 3 GHz, per un risultato finale in grado di sbaragliare i precedenti standard. Vediamo le principali feature del dispositivo riportate sulle pagine di PhoneArena: