Starfield: spunta lo smartwatch ufficiale, sarà incluso nella collector’s edition?

Si torna a parlare della collector's edition di Starfield. In rete spuntano le foto di uno smartwatch ufficiale ispirato a quello visto nel teaser.

Spunta uno smartwatch ufficiale di Starfield, l’attesissimo nuovo gioco di Bethesda ambientato nello Spazio (e che era stato definito da Todd Howard a metà tra «un simulatore di Han Solo» e «Skyrim nello Spazio»). Le foto comparse online in queste ore mostrano uno smartwatch perfettamente funzionante, prodotto dall’azienda The Wand.

The Wand è lo stesso produttore di diversi gadget ufficiali di Fallout, inclusa la collezione di repliche in scala 1:18 dei veicoli del gioco. Tra le altre cose, The Wand produce anche una replica 1:1 di altissima qualità del Pip-Boy, oltre che del Comunicatore di Star Trek e di diverse Pokeball.

Lo smartwatch apparso in rete in queste ore presenta diverse funzioni di base, come le notifiche del calendario, un barometro e il contapassi. Riproduce lo stesso orologio visto nel teaser del videogioco.

Non sappiamo se l’orologio sarà un prodotto venduto a parte, come del resto tutti quelli che vi abbiamo menzionato poco sopra, o se al contrario farà parte della chiacchierata – ma non ancora annunciata – collector’s edition di Starfield.

Bethesda vende quasi sempre i suoi giochi anche in un’edizione deluxe ricca di gadget fisici e contenuti digitali. Subito dopo la pubblicazione di uno dei primi dietro alle quinte di Starfield, diversi siti specializzati avevano notato come nel video si vedesse anche quella che sembrava a tutti gli effetti una specie di collector’s edition, motivo per cui le aspettative del pubblico sono alle stelle.