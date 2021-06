Starfield, data d’uscita e teaser trailer dall’Xbox & Bethesda Showcase

Starfield ha aperto la conferenza Xbox & Bethesda di questa sera, mostrandosi con un breve teaser trailer, che trovate qui sotto, e con tanto di data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dall’11 novembre 2022 per PC, Xbox Series S e Series X.

Viene quindi confermato ciò che si vociferava ormai da mesi, il nuovo kolossal sci-fi di Bethesda Studios non uscirà nè su PS4 nè su PS5. Il filmato in computer grafica non include alcuna sequenza di gameplay, ma ci permette comunque di dare un primo sguardo alle atmosfere e al mondo di gioco di questa nuova attesissima esclusiva, definita stesso Todd Howard come “un’esperienza rivoluzionaria per il genere“.

Come sottolineato da Xbox, Starfield sarà disponibile gratuitamente sin dal day one per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, sia su PC che su console.