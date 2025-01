Un serio problema tecnico sta mettendo in difficoltà gli utenti Garmin in tutto il mondo. Numerosi proprietari di smartwatch del brand si sono svegliati trovando i loro dispositivi completamente bloccati in quella che è stata soprannominata la schermata del “triangolo blu della morte“, mentre altri si ritrovano intrappolati nella classica schermata di avvio senza possibilità di utilizzo.

L’anomalia non fa distinzioni di modello o paese: dalle discussioni sulla community Reddit r/Garmin emerge che il bug sta colpendo dispositivi delle linee Epix, Venu, Forerunner, Descent e Fenix. La testata The Verge ha potuto verificare direttamente il problema su un modello Venu 3, constatando che anche dopo un reset inizialmente risolutivo, il dispositivo ricade nel ciclo infinito di riavvii.

Garmin sta investigando sul triangolo della morte

L’azienda ha confermato di essere al corrente della situazione attraverso la portavoce Natalie Miller, che ha dichiarato a The Verge: “Garmin sta investigando le segnalazioni dei dispositivi che mostrano un triangolo blu all’avvio di attività GPS”. Per il momento, viene suggerito di provare un reset tramite la pressione prolungata del pulsante di accensione, anche se questa soluzione potrebbe rivelarsi solo temporanea. La rapidità con cui l’azienda ha riconosciuto il problema suggerisce che i team tecnici stiano lavorando intensamente per trovare una soluzione definitiva.

In attesa di un fix ufficiale, gli utenti hanno scoperto che le attività non-GPS sembrano funzionare regolarmente. Il consiglio è quindi quello di evitare temporaneamente l’utilizzo delle funzionalità GPS per prevenire il blocco del dispositivo, limitandosi alle altre funzionalità dello smartwatch. Questo significa che gli utenti possono ancora utilizzare funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il conteggio dei passi e l’analisi del sonno senza rischiare di incorrere nel fastidioso bug. La speranza – chiaramente – è che il produttore rilasci quanto prima una patch in grado di risolvere una volta per tutte questo problema.