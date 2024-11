Diversi utenti iPhone stanno segnalando un problema con l’app Foto dopo l’aggiornamento a iOS 18. Il bug si presenta quando si tenta di salvare modifiche a un’immagine, mostrando il messaggio: “Si è verificato un errore durante il salvataggio di questa foto. Riprova più tardi.”. L’unica opzione disponibile è annullare le modifiche e uscire dall’editor.

Il problema sembra colpire soprattutto gli utenti di iPhone 16, ma non risparmia nemmeno alcuni modelli più vecchi. Le prime segnalazioni risalgono a settembre e continuano ancora oggi, inclusi casi registrati con la versione beta di iOS 18.2. Anche se il bug era stato già notato in versioni precedenti del sistema operativo, con iOS 18 è diventato molto più frequente.

Impossibile modificare le foto su iPhone: Apple lavora alla soluzione

Non è ancora chiaro quale sia la causa. Il bug non sembra colpire tutti gli utenti o tutte le foto, ma potrebbe essere legato a funzionalità specifiche come le Live Photos o la sincronizzazione con iCloud Photos. In alcuni casi, il problema si manifesta su tutte le immagini scattate in una determinata giornata, suggerendo un possibile errore durante il salvataggio.

Per ora, non esiste una soluzione definitiva. Tuttavia, un possibile escamotage richiede di duplicare l’immagine che dà problemi, come foto statica, e tentare di modificare quest’ultima. Apple ha annunciato di essere è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo, quindi è consigliabile mantenere il sistema operativo aggiornato per ricevere eventuali patch.