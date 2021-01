Garmin lancia Lily, lo smartwatch per sole donne (ma con qualche compromesso)

Uno smartwatch realizzato dalle donne per le donne. Stiamo parlando di Garmin Lily, l’orologio intelligente di Garmin disponibile in due versioni: Sport e Classic.

Garmin ha lanciato il prodotto come “lo smartwatch che le donne stavano aspettando”, ed è soprattutto dal punto di vista estetico (e, in parte, anche funzionale) che il dispositivo si adatta ad una utenza esclusivamente femminile.

E infatti uno dei principali punti di forza del Lily è proprio la dimensione molto compatta. È circolare, con un diametro di 34,5 mm, mentre – per dare un’idea – Apple Watch SE 40mm è un rettangolo di 40 mm per 34 mm.

Ciò significa che l’Apple Watch occupa 1.360 millimetri quadrati sul polso, mentre il Lily ne occupa solo 935. Due le edizioni disponibili, già in vendita: Sport Edition con cinturino in silicone al costo di 199 euro e Classic Edition con cinturino in pelle al costo di 249 euro.

Per offrire un design tanto compatto e adatto al polso di una donna, l’orologio ha quindi più l’aspetto di un “classico” orologio non smart e ha uno sfondo a motivi geometrici. Lo schermo è sensibile al tocco, ma monocromatico (il che influisce sulla batteria, che dura fino a 5 giorni).

In quanto a funzionalità, Lily può monitorare passi, allenamenti, sonno, livelli di stress, saturazione di ossigeno nel sangue, ciclo e gravidanze. Ci sono però diversi compromessi: Garmin Lily infatti non ha il modulo GPS, la riproduzione della musica offline e il Garmin Pay integrato.