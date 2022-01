Motorola RAZR: specifiche da top di gamma, tutti i dettagli condivisi dai leaker

La terza generazione del Motorola RAZR ha tutte le carte in regola per mettere in discussione la leadership di Samsung nel mercato degli smartphone pieghevoli. Ormai il campo di gioco è sempre più affollato, specie nel segmento degli smartphone con form factor a conchiglia: dall’Honor Magic V, passando per l’Oppo Find N e l’interessante Huawei P50 Pocket (che dovrebbe arrivare anche in Italia).

Ancora prima dell’annuncio, grazie ai leaker possiamo analizzare con largo anticipo le (molto probabili) specifiche del Motorla Razr.

Si parte dalla presenza della tecnologia ultra-wideband (UWB), nuovo standard di connettività adottato da sempre più aziende terze. Il caso d’uso più pubblicizzato? Grazie alla tecnologia UWB sarà possibile aprire la portiera dell’auto in piena sicurezza e senza l’uso delle chiavi.

Basta compromessi: il nuovo Motorola Razr III avrà specifiche da primo della classe. Il SoC è il recentissimo Snapdragon 8 Gen, mentre – suggerisce Ross Young di Display Supply Chain – il display avrà una diagonale da 6,7 pollici con risoluzione 2400×1800.

Buone notizie anche per la fotocamera, con il sensore principale che dovrebbe essere un Omnivision OV50A da 50MP con messa a fuoco PDAF sull’intera matrice. Affianco troviamo un ultrawide/macro da 13 MP, mentre la selfie cam è sempre un Omnivision da 32MP.

Ricordiamo che Motorola ha già confermato l’esistenza dello smartphone, mentre non conosciamo ancora la sua possibile data di presentazione, né quella della sua release internazionale.