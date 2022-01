Huawei P50 Pro e P50 Pocket stanno per arrivare in Europa

Come confermato dall'account tedesco della compagnia, Huawei P50 Pro e P50 Pocket stanno finalmente per giungere in Europa, proprio il 26 gennaio.

Huawei, grazie al suo account tedesco, ha da poco fornito una piacevole notizia ai fan che attendono due specifici prodotti mai arrivati in Europa, che però stanno giungere anche nel vecchio continente: parliamo di Huawei P50 Pro e P50 Pocket. Si tratta di due dispositivi davvero interessanti su cui avremo modo di mettere mano già a partire dalla giornata del 26 gennaio 2022, in cui il tutto verrà reso e disponibile, nonostante il P50 Pocket sia stato rilasciato da davvero poco tempo.

Parliamo di due dispositivi che stanno quindi per ricevere dei veri e propri prezzi in euro, c’è da dire al momento non ancora ufficiali, ma che potrebbero aggirarsi intorno a 1.500 euro per il pieghevole e poco più di 1.000 per il P50 Pro, entrambi pronti a offrire feature e performance top di gamma, pur abbracciando due target in realtà particolarmente differenti. Potete vedere il post di Huawei Mobile DE qui di seguito.

Es ist 2022 und du bist offen für etwas Neues? Das trifft sich gut, denn am 26.01. erscheint unser klappbares HUAWEI P50 Pocket und das bietet dir eine Vielzahl smarter Funktionen. Greif zu und starte das neue Jahr mit einem Highlight!#HUAWEI #HUAWEIP50Pocket pic.twitter.com/Jd6Fj5x8YX — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 10, 2022

Parlando dei dispositivi, seppur ci siano dubbi in merito a quale sistema operativo verrà utilizzato, sappiamo ormai tutti i dettagli. Per quel che riguarda il pieghevole infatti, ci troviamo davanti a un gioiellino che offre due display, un OLED Full HD+ da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un OLED grande solamente un pollice pensato per alcune specifiche funzionalità. All’interno è presente il SoC Snapdragon 888 e una batteria da 4.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W, mentre i fan possono scegliere fra 8 e 12 GB di RAM, oltre che 256 GB o 512 GB di spazio per l’archiviazione.

Il Huawei P50 Pro è invece un telefono decisamente più classico, che si presenta con un pannello OLED da 6,6 pollici Full HD+ con refresh rate di 120 Hz, con Kirin 9000 all’interno (che probabilmente verrà sostituito dallo Snapdragon 888 4G). La batteria è questa volta da 4.360mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 66 W, che scendono a 50 W per quella wireless.