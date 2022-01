The Morning Show rinnovato da Apple per una terza stagione

Apple ha rinnovato la serie TV The Morning Show per una terza stagione. La seconda stagione è uscita su Apple TV+ lo scorso settembre.

Apple ha stabilito il rinnovo della serie TV The Morning Show che tornerà per una terza stagione. La seconda stagione del telefilm è stata lanciata a settembre e si è prolungata fino a novembre. Le protagoniste di The Morning Show sono Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Matt Cherniss, il capo della programmazione di Apple TV+, ha dichiarato sul rinnovo di The Morning Show per una terza stagione:

È stato entusiasmante guardare il The Morning Show durante le precedenti due stagioni. Siamo eccitati all’idea di vedere dove Charlotte Stoudt porterà i personaggi nella terza stagione, e non vediamo l’ora di gustarci Jennifer, Reese e tutto il cast meravigliosamente all’opera.

Kerry Ehrin, che ha lavorato a The Morning Show facendo da showrunner per le prime due stagioni, ha lasciato il posto alla produttrice esecutiva Charlotte Stoudt, che guiderà così la terza stagione. Ehrin farà comunque da consulente.

Nella seconda stagione il team di The Morning Show è riemerso dal disastro generato dalle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), in un network che si rinnova ed in un mondo che cambia.