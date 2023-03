You è stato rinnovato da Netflix per una quinta e ultima stagione

La serie You è stata rinnovata da Netflix per un quinta e ultima stagione. La creatrice Sera Gamble lasci il ruolo di showrunner.

La serie Netflix intitolata You ha ottenuto il rinnovo per una quinta e ultima stagione. Questa conferma è stata possibile grazie all’audience della seconda parte della quarta stagione, che sta continuando a mantenere i nuovi episodi nella top 10 delle serie più seguite su Netflix.

Questa ultima stagione segnerà anche un passaggio di consegne, con la creatrice Sera Gamble che lascerà il ruolo di showrunner. Greg Berlanti e Sarah Schechter hanno dichiarato:

Siamo grati a Netflix e Sera, ed a tutti coloro che sono stati parte di questo progetto sin dall’inizio. Sera è una grande sceneggiatrice e partner e rimarrà una parte importante della famiglia di You con il ruolo di produttrice. Vogliamo sottoporle anche altre idee del nostro gruppo produttivo. Sin da quando ci sono stati presentati i libri di Caroline Kepnes abbiamo sempre pensato a You come ad una serie in cinque stagioni. Siamo entusiasti all’idea di proseguire il nostro percorso con Mike e Justin, che guideranno il progetto come co-showrunner.

Su Rotten Tomatoes i consensi dei critici per la quarta stagione di You hanno portato il 95% di apprezzamento, mentre il pubblico non è andato oltre il 63%.