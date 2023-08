Avvocato di Difesa è stato rinnovato da Netflix per una terza stagione

Avvocato di Difesa, o, così come è intitolato in lingua originale The Lincoln Lawyer, avrà anche una terza stagione sulla piattaforma streaming Netflix.

I Co-showrunners Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno espresso tutto il proprio entusiasmo per la possibilità di esplorare ancora l’universo narrativo di The Lincoln Lawyer, tratto dai romanzi di Michael Connelly.

Ecco le loro parole:

Peter Friedlander di Netflix ha dichiarato sul rinnovo di Avvocato di Difesa per una terza stagione:

Siamo entusiasti di riportare The Lincoln Lawyer per la terza stagione su Netflix. Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez ci hanno portato più a fondo nel mondo di Mickey Haller, costruendo personaggi e storie che si sono collegati al nostro pubblico globale, e non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo per l’avvocato preferito da tutti. La serie continua a essere in cima alle nostre liste in tutto il mondo, ed è una testimonianza del lavoro di un team creativo che include Michael Connelly, David E. Kelley, Ross Fineman e i nostri partner di A+E Studios.