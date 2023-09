LEGO Masters è stato rinnovato per una quinta stagione

Fox ha deciso di rinnovare la serie TV LEGO Masters per una quinta stagione, che andrà in onda nel 2024/2025.

Fox ha deciso di rinnovare la serie TV LEGO Masters, che avrà perciò una quinta stagione. L’esordio delle nuove puntate avverrà durante la stagione televisiva 2024/2025.

Allison Wallach di Fox ha così annunciato il rinnovo del programma:

Con Will Arnett al timone, ‘Lego Masters’ è diventato una proprietà fondamentale della solida lista della programmazione Fox, nonché un franchise in rapida ascesa. La prossima stagione sarà la più grande di sempre, con le sfide con i mattoncini e con i costruttori più creativi di sempre. Siamo lieti di premiare Will, Endemol Shine North America, Tuesday’s Child, Plan B Entertainment e il Gruppo LEGO con questo importante rinnovo per la quinta stagione. Riusciremo a offrire ai fan costruzioni LEGO incredibili.

LEGO Masters segue squadre di due persone che competono l’una contro l’altra, in sfide di costruzione in mattoni per arrivare ad essere incoronati come i costruttori LEGO amatoriali più talentuosi del paese.

Nella finale le migliori squadre si affronteranno con un premio in denaro in palio, oltre al trofeo LEGO e il gran titolo di LEGO Masters.