Apple Watch Series 8 arriverà senza misurazione della temperatura?

A quanto pare, fra i miglioramenti degli Apple Watch Series 8 non sarà presente la misurazione della temperatura corporea, come suggerito da Mark Gurman.

Sappiamo quasi per certo che avremo presto modo di vedere i nuovi Apple Watch Series 8, anche se a quanto pare il colosso di Cupertino potrebbe già aver scartato una feature per i nuovi modelli. È facile aspettarsi che il tutto venga presentato in maniera simile a quanto visto con i precedenti, e che quindi nel 2022 inoltrato venga pianificato un evento dedicato in cui vedremo le varie funzionalità e le migliorie, a cui però a quanto pare mancherà quella appena accennata.

A suggerire il tutto è stato il noto insider Mark Gurman, il quale ha infatti spiegato quanto segue nella sua newsletter Power On, sempre piena di anticipazioni riguardanti il mondo Apple:

La misurazione della temperatura corporea era sulla schedule di quest’anno, ma il parlarne è da poco diminuito. La pressione del sangue è lontana almeno 2 o 3 anni, mentre non sarei sorpreso se il monitoraggio del glucosio non arrivasse fino alla seconda metà della decade (dopo il 2025).

Nonostante si tratti quindi di brutte notizie per chi si aspettava che la temperatura corporea sarebbe stata quindi effettivamente misurabile grazie ai nuovi dispositivi, c’è da dire che non abbiamo ancora alcun tipo di conferma ufficiale sul tutto, ed Apple potrebbe quindi sorprenderci positivamente sulla questione confermando invece la novità in fase di annuncio.

Restiamo quindi in attesa di annunci sul tutto, considerando che l’insider stesso ha però confermato da poco che vedremo all’effettivo dei nuovi orologi nel 2022, parlando anche di tutti gli altri prodotti attesi, trovate qui tutti i dettagli.

Vi abbiamo da poco parlato di come il nuovo spot degli Apple Watch Series 7 abbia messo in risalto una delle funzionalità migliori dei gioiellini, che sicuramente sarà inclusa anche nei prossimi modelli. Trovate tutti i dettagli nel nostro approfondimento presente a questo link.