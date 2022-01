Apple: fra Mac Pro e VR, Gurman parla delle novità del 2022

Come riportato sulle pagine di XDA-Developers, il noto insider Mark Gurman è tornato a parlare della lineup che Apple porterà avanti nel corso del 2022, presentando stando a quel che sappiamo davvero una miriade di prodotti, fra novità ormai pressoché palesi e sorprese che potrebbero fare capolino entro qualche mese nel corso di qualche evento.

Avevamo approfondito il primo report del giornalista di Bloomberg nell’articolo che trovate a questo link. Dopo un 2021 tutt’altro che deludente, sembra che il colosso di Cupertino voglia tornare alla carica, senza lasciare un attimo di respiro alla competizione di ogni settore toccato.

Partendo dal lato desktop, pare che la compagnia lavori a dei nuovi Mac Pro realizzati con gli M1 Pro e M1 Max presentati per i MacBook Pro, dei SoC assolutamente in grado di reggere il confronto su computer fissi, e che infatti presto potrebbero approdare sulle scrivanie dei fan Apple. La lineup dovrebbe essere composta da un Mac Pro più piccolo, un iMac Pro con schermo più grande e un nuovo Mac mini.

Pare che avremo a che fare con il redesign del MacBook Air più grande di sempre, con invece dei nuovi iPad Pro pronti a supportare la ricarica wireless. Assieme ai nuovi iPhone ed Apple Watch, ormai una tradizione per la compagnia, dovrebbe essere rilasciato anche un iPhone SE con supporto al 5G, forse il terzo modello tanto chiacchierato ormai da mesi, ma non mancano anche dei cenni all’arrivo di un nuovo monitor del colosso, pronto a presentarsi come seguito del Pro Display XDR.

Abbiamo parlato dei dettagli che sappiamo sul nuovo gioiellino in questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link. L’ultima novità riguarda un headset VR della compagnia, con nome in codice N301, che potrebbe essere finalmente rilasciato.