Apple: Gurman anticipa i nuovi prodotti in arrivo nel 2022

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i piani di Apple per il 2022, ormai a dir poco vicino, un nuovo report del noto giornalista e insider Mark Gurman ha fatto capolino, e sembra infatti che alcuni prodotti della compagnia pronti a essere lanciati nel corso dei prossimi mesi siano stati anticipati. Nel 2021 non sono di certo mancate le novità per le lineup del colosso di Cupertino, ma questa volta a quanto pare il focus sarà su altro.

Come svelato nella newsletter di Mark Gurman, ci sarà spazio per un nuovo design dell’iPad Pro, in grado di supportare la ricarica rapida, anche se non dovrebbero mancare anche dei nuovi modelli di iPad Air e dell’iPad base. Vale lo stesso per un nuovo MacBook Air, che invece sembra pronto per essere accompagnato con un iMac pronto a integrare un Apple Silicon, anche se al momento non è chiaro di quale SoC della compagnia possa trattarsi (visto il debutto di M1 Pro ed M1 Max). Si parla infatti di una boccata d’aria non indifferente, che assieme a un nuovo design potrebbe portare in ballo anche i tanto chiacchierati M2.

La compagnia dovrebbe tre nuovi orologi, di cui uno dovrebbe essere una versione rivisitata dell’Apple Watch SE, accompagnata da una standard e una pensata nello specifico per gli atleti. Non mancano anche le solite anticipazioni relative all’iPhone SE 3, ormai riportate da moltissime fonti del settore e anche dal giornalista stesso, visto che a quanto pare il lancio del dispositivo era già pensato per il 2021 e sembra sia stato rimandato.

Le prospettive sono senza dubbio interessanti, e speriamo che la compagnia abbia presto modo di fare chiarezza sul tutto con dei keynote dedicati già nella prima parte dell’anno.