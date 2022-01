RX 6500 XT: la nuova GPU è ufficiale e arriverà questo mese

AMD, fra le novità del CES 2022 ha presentato anche una novità entry-level, la quale permette agli utenti di entrare nella fascia di schede coperte dalla architettura RDNA 2 della compagnia, stiamo parlando della scheda video RX 6500 XT.

Parliamo di un dispositivo pronto a migliorare di 1,6 volte circa le performance in 1080p le performance della 1650 e della RX 570, almeno stando a quanto dichiarato, anche se al momento non sappiamo come questa si comporta se confrontata alla RTX 2060 della concorrenza. Trovate qui di seguito il grafico della compagnia che mostra le performance del nuovo gioiellino in alcuni giochi bazzicati al giorno d’oggi.

Parliamo in ogni caso della stessa architettura utilizzata per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che tra le altre cose abbiamo appena visto anche con le nuove CPU lato laptop del colosso, i Ryzen 6000 che abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link.

Come accennato in apertura, il punto di forza dei nuovi dispositivi è la presenza di un prezzo di partenza davvero basso, visto che si parla di solamente 199€, con un lancio fissato per la giornata del 19 gennaio 2022, per fortuna particolarmente vicina alla presentazione di oggi.