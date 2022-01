Ryzen 6000: AMD annuncia le nuove CPU laptop con tecnologia RDNA 2

Fra le molte novità di AMD in questo CES 2022, ci sono anche le nuove Ryzen 6000, che utilizzano il processo a 6nm, sfruttando le potenzialità dell’architettura Zen 3+ della compagnia. C i troviamo davanti a un dispositivo in grado di superare la precedente serie grazie a dei processi fino a 1,3 volte più veloci, e a delle performance per quel che riguarda il campo del gaming in grado di doppiare invece quanto visto fino a oggi con i dispositivi della compagnia.

Parlando di dispositivi pensati per il mondo laptop, è bene considerare che questi hanno subito un importante processo di ottimizzazione anche per quel che concerne il consumo di energia, che infatti permetterà di utilizzare i device fino a 24 ore con una sola ricarica, ovviamente in base anche all’utilizzo e al computer con cui si ha a che fare.

Parlano della lineup, troviamo il Ryzen 9 5980HX con 8 core, 16 thread e una velocità base di 3,3 GHz, che però può essere aumentata fino a 5 GHz, con 12 GPU core con boost massimo di 2,4 GHz a completare il tutto. Parlano della velocità massima, ci troviamo davanti a un vero e proprio primato per la compagnia, che non si era ancora spinta fina a questo punto. Trovate qui di seguito la tabella ufficiale svelata dal colosso che riassume tutti i dettagli dei nuovi dispositivi svelati.

Grazie all’arrivo dell’architettura RDNA 2 per questi dispositivi mobile, che abbiamo già visto nelle RX 6000 lato desktop e nelle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i nuovi gioiellini laptop hanno modo di gestire al meglio anche il mondo dei videogiochi semplicemente con la propria scheda video integrata e ovviamente già inclusa nel prezzo del biglietto. Questa ovviamente presenterà dei compromessi, ma fornisce ottime potenzialità rispetto a quanto visto fino a oggi.