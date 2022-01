Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, corretti gli errori nello special tv

Hanno avuto parecchio risalto mediatico, negli scorsi giorni, le piccole sviste presenti in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la reunion della saga cinematografica realizzata per HBO Max e disponibile nel nostro paese su Sky e Now. Ma, a quanto pare, tali errori sono stati ora sistemati nella versione trasmessa in tv e in streaming.

Stiamo parlando, ovviamente, della foto di una piccola Emma Roberts utilizzata al posto di una di Emma Stone e della didascalia che invertiva erroneamente i gemelli Phelps, interpreti dei gemelli Weasley nella saga.

In un comunicato stampa, la produzione si scusa del piccolo pasticcio:

Ottima osservazione, fan di Harry Potter! Avete posto alla nostra attenzione un errore di montaggio con una fotografia errata. La nuova versione è ora disponibile.

Lo speciale vede Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale a capodanno di 20 anni fa.

La speciale e attesissima retrospettiva racconta un’incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Alla memorabile reunion partecipano anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, per citarne alcuni.

Per festeggiare l’atteso anniversario, Sky Cinema ha acceso un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga.

