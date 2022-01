Harry Potter 20th Anniversary, una foto di Emma Roberts usata al posto di quella di Emma Watson nello special

L’effetto amarcord, nei documentari cinematografici e nelle reunion, è uno degli elementi principali e di maggior presa sul pubblico: e la presenza di foto e video con le star di Hollywood da piccole è sempre funzionale, in questo caso. Lo special tv Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, disponibile da ieri, non esula dalla cosa e tanti sono i momenti in cui vediamo Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson da piccoli. Proprio l’attrice inglese è protagonista di un singolare errore all’interno dello speciale.

A un certo punto della reunion è proprio Emma Watson, infatti, a parlare del suo rapporto con la saga di Harry Potter prima ancora che venisse scelta per la parte di Hermione Granger: sullo schermo, a quel punto, appare una foto che la ritrae da bambina, mentre fa colazione, con un cerchietto da Minnie Mouse sui capelli. Peccato, però, che quella in foto, anche se potrebbe sembrare lei, non lo è: si tratta infatti di Emma Roberts, anch’ella attrice, sua omonima e anche coetanea, che pubblicò quella foto ben dieci anni fa sul suo Instagram.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

L’errore è stato notato da una semplice fan mentre guardava lo special, per poi essere specificato in tweet sul suo account personale.

Un curioso errore di documentazione, una svista probabilmente dovuta dalla effettiva somiglianza delle due attrici da piccole e, forse, da fonti che avevano inaccuratamente archiviato la foto sotto il nome sbagliato, chissà: è probabile, ad ogni modo, che il film verrà corretto in questo segmento in una prossima revisione, dato che si tratta di un prodotto televisivo non distribuito su supporto fisico per l’home video (non ancora, perlomeno).

