Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, i gemelli Phelps scambiati per errore nella reunion

Ieri vi abbiamo riportato come, all’interno di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, ci sia un piccolo scambio di persona, con una foto di Emma Roberts utilizzata al posto di una di Emma Watson. Ebbene, oggi arriva notizia di una nuova svista del genere, forse ancor più buffa, a livello di metatesto, che coinvolge i gemelli Oliver e James Phelps, ovvero gli interpreti di George e Fred Weasley.

All’interno di un segmento in cui i due parlano della loro esperienza sul set, difatti, i nomi dei due attori riportati a schermo risultano invertiti. Una svista che può capitare, parlando di gemelli, ma data l’importanza della produzione suona strano vedere già un secondo errore del genere. Errore che però fa sorridere, dato che gli stessi personaggi, nei libri e nei film, giocano spesso con lo scambiarsi le identità, ai danni addirittura della loro stessa madre, che confondono in continuazione.

I social sono stati inondati di post in proposito da parte dei fan più attenti, e lo stesso Oliver ha postato su Instagram per farlo scherzosamente presente:

Immagino che dopo tutti quegli scherzi nel corso degli anni qualcuno ha deciso di prendersi una vendetta! È stato fantastico essere parte della reunion di HP. Spero l’abbiate gradito tutti.

Tra i vari commenti al post, anche quelli dei due colleghi Tom Felton (Draco Malfoy) e Matt Davis (Neville Paciock/Longbottom) che hanno risposto divertiti alla cosa, con Felton che afferma di essere stato lui a orchestrare lo scherzo.

Lo speciale vede Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale a capodanno di 20 anni fa.

La speciale e attesissima retrospettiva racconta un’incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Alla memorabile reunion partecipano anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, per citarne alcuni.

Per festeggiare l’atteso anniversario, Sky Cinema ha acceso un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga.

Leggi anche la recensione dello special: