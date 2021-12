Xiaomi 12 vuole competere con gli iPhone 13

Nel corso del nuovo evento Xiaomi, che si è focalizzato in particolar modo sugli Xiaomi 12, si è parlato di come questi vogliano competere con gli iPhone 13.

Durante il nuovo evento targato Xiaomi, abbiamo finalmente avuto modo di dare un occhio alla serie 12 della compagnia, la quale si è presentata dopo moltissimi rumor in ottima forma, considerando che sono state anche svelate tutte le specifiche tecniche.

Abbiamo approfondito i dispositivi nell’articolo che trovate qui. Tuttavia, nel presentare i suoi nuovi flagship il colosso cinese ha scelto un metro di paragone abbastanza interessante: parliamo degli iPhone 13.

È stato infatti confermato che i nuovi dispositivi non hanno solamente il compito di portare avanti la serie della compagnia in linea generale, ma anche quello di competere con gli ultimi gioiellini del colosso di Copertino. Troviamo ad esempio, stando a quanto dichiarato, schermi e batterie migliori, come anche – sempre considerando quanto affermato da Lei Jun di Xiaomi – fotocamere per i selfie e comparto sonoro.

Ovviamente, la dura sentenza sarà portata avanti in seguito al debutto dei nuovi dispositivi, i quali, in seguito alle molte premesse arrivate durante l’ultima conferenza del colosso cinese, hanno davvero tanto da dimostrare all’utenza. Non si è trattato di certo degli unici prodotti mostrati da Xiaomi in ogni caso, visto che ne abbiamo viste di tutte i colori durante l’evento, con anche un caricatore con bracci automatici per auto, ne abbiamo parlato qui.