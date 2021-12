Xiaomi ha presentato un caricatore wireless per auto con bracci automatici

Nel corso del suo nuovo evento di dicembre, che ha visto come protagonisti indiscussi gli Xiaomi 12, la compagnia ha avuto modo di parlare anche di diverse altre novità che riguardano il mercato della tecnologia. Non parliamo solamente dei nuovi smartwatch e della MIUI 13, presentata ufficialmente durante la presentazione (ne abbiamo parlato in questo articolo), ma anche di un vero e proprio caricatore per auto con bracci automatici.

Di che si tratta? Di un articolo che una volta collegato al proprio bolide ha modo di ricaricare gli smartphone reggendoli allo stesso tempo in posizione comoda, e c’è da dirlo, con un certo stile. Il dispositivo infatti non ha un costo particolarmente accessibile (circa 50€ al cambio attuale) per via del fatto che si presenta con dei bracci automatici pronti ad aprirsi e chiudersi per ospitare gli smartphone degli utenti, considerando che un bottone dedicato è comunque presente.

Grazie ai sensori, la compagnia ha pensato di far spazio a gioiellini con larghezza fino a 84 mm, includendo anche una piccola batteria per permettere alle prese di allentarsi anche a motore spento. In tutto questo, non manca la ricarica wireless fino a 50 W, la quale rende il dispositivo ancora più completo e interessante, nonché da tenere d’occhio per tutti gli utenti che hanno uno smartphone compatibile con questa tecnologia.

Purtroppo, del resto come anche tutti gli altri device presentati dal colosso, abbiamo a che fare con un articolo che stando ai piani attuali non giungerà nel nostro territorio, seppur ci sia un piccolo metodo per aggirare il sistema. Anche se ciò comporta un aumento del costo esponenziale, visto che per ricevere il device in Italia si potrebbe arrivare a sborsare anche 100€ circa, la piattaforma di Giztop permette di acquistare il caricatore, lo trovate a questo link.