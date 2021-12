MIUI 13 svelata nel corso del nuovo evento Xiaomi

Di certo, per il nuovo evento Xiaomi, gli utenti non vedevano l’ora di scoprire di più in merito ai flagship Xiaomi 12 con Snapdragon 898 all’interno, abbiamo parlato dei telefoni in questo articolo. Tuttavia, sapevamo da qualche giorno che nel corso della conferenza si sarebbe parlato anche del software della compagnia maggiormente importante: proprio della MIUI, che con la versione 13 è pronta a integrare diverse importanti novità.

Rispetto alla 12.5, troviamo miglioramenti della fluidità che vanno dal 15 al 52%, con la piattaforma che ha modo di ridurre le risorse utilizzate in background al minimo, con le app che possono arrivare a essere addirittura 14. Come spiegato, grazie alla nuova interfaccia, dopo ben 36 mesi (3 anni) circa di utilizzo, ci si troverà a interfacciarsi con una riduzione delle performance che ammonta solamente al 5%.

Troviamo l’aggiunta di un totale di 3 funzioni a dir poco importanti legate alla privacy: face verification protection, privacy watermarking ed electronic fraud protection. Nel primo caso, si parla della possibilità per il sistema di identificare l’intera parte superiore del nostro corpo, evitando quindi errori durante il riconoscimento, visto che si concentrerà proprio sul viso. La seconda funzionalità riguarda la possibilità di inserire un watermark con l’ID dell’album alle proprie foto, limitandone l’utilizzo.

Per quel che riguarda l’evitare le frodi, Xiaomi ha invece pensato a un sistema che offre diversi avvisi in casi di problemi che potrebbero essere causati al dispositivo e ai propri dati, allontanando quindi nel possibile gli utenti da questo tipo di rischi. Parlando dell’estetica, troviamo l’utilizzo del font MiSans ufficiale, con ulteriori personalizzazioni per quel che riguarda sfondi e widget.

La nuova interfaccia non tocca ora solamente il campo dei telefoni, visto che ha modo di adattarsi a diverse dimensioni. Il debutto del tutto dovrebbe avvenire già nel mese di gennaio 2022, seppur alcuni device, come gli Xiaomi 12, la offriranno già dal lancio, mentre i Mi 11 si aggiorneranno nel corso del mese. Gli ultimi pronti a ricevere un update sul finire di gennaio, saranno i Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, seppur resti da vedere come (e quando) il tutto si adatterà al nostro mercato.