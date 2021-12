Xiaomi 12 presentato ufficialmente: Snapdragon 8 Gen 1 e cambio di look importante

L’attesa è finita. Il nuovo Xiaomi 12 è stato presentato ufficialmente. Il device ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più interessanti smartphone attualmente presenti sul mercato. Tanto per iniziare, il SoC è di ultimissima generazione.

Il nuovo Xiaomi 12 monta il processore Snapdragon 8 Gen 1, che era debuttato poche settimane fa sul Motorola Edge X30.

Il cambio sul fronte del design è radicale. Addio al look Sci-Fi del Mi 11 (qui, rispetto al Mi 11 Ultra, si perde anche il mini-display), la scocca posteriore ora ha linee e proporzioni più tradizionali, mentre il modulo fotografico è accattivante e gradevole alla vista, grazie alla lente IMX766 di Sony da 50 megapixel che spicca – per posizione e dimensioni – sulle altre due (teleobiettivo per zoom ottici 2X; grandangolare da 13 MP con angolo di visione di 123 gradi; zoom ottico 4x, ibrido 10x e digitale 30x). Nella parte frontale troviamo una fotocamera da selfie da 32 MP.

Il processore Snapdragon 8 Gen 1 è affiancato da un GPU Adreno. Il device è disponibile in due versioni: 8GB di RAM con 128GB di storage e 12GB di RAM con 256 GB di storage.

Il display AMOLED ha dimensioni generose ma ‘umane’, la diagonale da 6,28 pollici per una risoluzione da 1080×2400 pixel e refresh rate da 120Hz (in linea con gli standard del segmento). Ovviamente non manca il supporto ad HDR10+ e Dolby Vision.

Nota speciale per la batteria: 4.500 mAh, quindi 100 mAh in meno rispetto alla precedente generazione. Tuttavia si tratta di una soluzione di nuova generazione con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 watt e ricarica wireless rapida da 50 watt. Non manca nemmeno il supporto alla ricarica inversa – per prestare energia ad accessori o altri smartphone a 10W.

Per il momento non ci sono ancora informazioni sul prezzo e la data di disponibilità in Europa. Il Xiaomi 12 sarà disponibile in Cina tra pochissimi giorni. Si parte da 3.699 yuan (circa 510 euro).