iPad: un brevetto di Apple anticipa una cover dalla forma personalizzabile

Anche se in moltissimi casi ci troviamo davanti a invenzioni che si concretizzano – per un motivo o per un altro – in un nulla di fatto, alcuni brevetti delle grosse aziende hanno spesso modo di anticipare delle novità alquanto interessanti, le quali potrebbero all’effettivo fare il debutto in futuro sul mercato. Parliamo questa volta di Apple, e di un documento ripreso sulle pagine di PhoneArena che mostra una cover per iPad a dir poco particolare, la quale stando a quanto studiato avrebbe modo di assumere diverse forme.

Come potete vedere nelle immagini esplicative presenti qui di seguito, il tutto dovrebbe avvenire grazie al materiale e alla forma della superficie della cover pensata nello specifico per gli iPad. Si tratta infatti di veri e propri piccoli triangoli che compongono il tutto, che avrebbero a quanto pare modo di piegarsi negli angoli al fine di assumere diverse forme, le quali servirebbero nello specifico al fine di posizionare comodamente il proprio gioiellino semplicemente modificando a seconda delle situazioni la propria cover.

Un ulteriore piccolo dettaglio riguarda la possibilità per una cover di questo tipo di trasportare addirittura corrente elettrica, collegandosi quindi da un’estremità dove necessario, e portando il tutto ai propri dispositivi, che potrebbero quindi venire caricati nelle posizioni più disparate, a seconda delle postazioni e della comodità degli utenti.

Resta il fatto, come accennato, che per ora abbiamo a che fare con un’invenzione a dir poco astratta, la quale avrà forse modo di essere confermata da parte di Apple solamente in un secondo momento, e che per ora è bene tenere nel cassetto come “possibile novità futura”. Nel mentre, per quel che riguarda le innovazioni della compagnia, sembra che potremmo trovarci davanti alla sparizione delle SIM fisiche per gli iPhone 14, come approfondito in questo articolo.