iPhone 14: leaker ribadisce, possiamo dire addio allo slot per le SIM

Non è passato molto da quando dei leak hanno anticipato il fatto che i prossimi iPhone si presenteranno senza una feature a dir poco importante: lo slot per inserire le SIM. Parliamo in ogni caso di un’informazione non ancora confermata, che potrebbe risultare errata, o magari portare in seguito al feedback degli utenti un ripensamento presso gli studi del colosso di Cupertino, ma c’è da dire che al momento ulteriori fonti hanno ribadito il tutto.

Considerando l’attuale utilità delle SIM, non si tratta certamente di una buona notizia, anche perché difficilmente la mancanza dello slot avrà modo di risultare particolarmente importante per quel che riguarda un abbassamento del prezzo, ma il leaker Dylandkt si è comunque fatto portavoce della brutta notizia. Il noto insider, che molto spesso ha anticipato con i propri report dei dettagli per quel che riguarda i dispositivi targati Apple, ha da poco confermato quindi il cambio per la serie degli iPhone 14.

Il tutto, come sappiamo, potrebbe dar vita all’inizio di una nuova era per quel che riguarda i telefoni, che potrebbero nel giro di qualche anno affidarsi esclusivamente alle SIM digitali. Resta comunque il fatto che la maggior parte dei paesi (fra cui anche l’Italia) non sono ancora al livello degli Stati Uniti per quel che riguarda il supporto alle eSIM, e che di conseguenza Apple, per evitare di ridurre le vendite per alcune parti del mondo, potrebbe partire introducendo la novità solamente per gli USA, producendo quindi modelli diversi a seconda del mercato di destinazione.

Staremo a vedere quando finalmente il colosso avrà modo di annunciare i nuovi dispositivi, probabilmente nel corso dell’evento che si tiene nel mese di settembre come ogni anno, e se l’assenza dello slot per la SIM verrà confermato solo per alcuni modelli.