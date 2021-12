BlockbusterDAO, il progetto crypto per acquistare la defunta catena di videonoleggio

Primo: raccogliere 5 milioni di dollari. Secondo: acquistare il brand Blockbuster, quello della defunta e e leggendaria catena di videonoleggio che ha definito un’intera epoca. Terzo: creare una piattaforma di streaming decentralizzata e ovviamente finanziata grazie pagamenti in criptovalute. È questo il folle (ma forse per una volta accattivante) piano nato da una community di appassionati delle criptovalute.

Blockbuster non è solo un’icona della nostalgia, ma è un punto di riferimento della storia del cinema.

si legge in uno dei tweet con cui è stata presentata l’iniziativa. È proprio così: il brand di Blockbuster è ancora estremamente riconoscibile e popolare. Perché non resuscitarlo nella nuova era dei contenuti in streaming?

Cinque milioni per riportare in vita il brand Blockbuster, oggi di proprietà di Dish Network. Secondo gli appassionati che hanno lanciato questo progetto DAO (acronimo di Decentralized Autonomous Organization), acquistare la proprietà intellettuale costerebbe attorno ai 2 milioni di dollari (il riferimento è una vecchia offerta da 1,8 milioni). Raccogliere cinque milioni consentirebbe ai promotori di presentare una proposta ‘irrifiutabile’ e finanziare la tecnologia necessaria per sostenere il progetto.

Our mission is to liberate Blockbuster and form a DAO to collectively govern the brand as we turn Blockbuster into the first-ever DeFilm streaming platform and a mainstay of both the Web3 brands and products, but a powerhouse in the future of the film industry. Read the 🧵👇 — BlockbusterDAO (📼,📼) (@BlockbusterDAO) December 26, 2021

L’idea è interessante – anche se forse destinata al fallimento (come altre iniziative simili). La parola finale spetta all’attuale proprietario del marchio. Tuttavia, per una volta ci sentiamo di fare il tifo per questa banda di corsari delle criptovalute. In bocca al lupo.

Quanto a Blockbuster, il brand inizia effettivamente a beneficiare dell’effetto nostalgia. Lo testimoniano i tanti prodotti, progetti e iniziative legate al defunto brand emerse negli ultimi mesi e anni. Dal documentario Netflix sull’ultimo Blockbuster rimasto in piedi, passando per un AirBnB a tema e una collezione di vestiti e accessori. Insomma, almeno parte del pubblico spera in un gran ritorno.