Vendere la luce solare durante la notte è l’obiettivo della startup Reflect Orbital che per farlo ha scelto di utilizzare un grande specchio spaziale. Mashable è intervenuta sulla questione affermando che sono aperte le candidature per poter “prenotare un posto nella luce”. E per farlo è stato utilizzato un video dimostrativo pubblicato esattamente su X-formerly-Twitter.

Nella demo è possibile vedere l’ex stagista di SpaceX Ben Nowack impegnato nell’utilizzo di un’app all’esterno, al buio. Nello specifico tramite tale app Nowack sembrerebbe aver dimostrato di avere la capacità di controllare la posizione degli specchi che riflettono la luce solare dell’azienda. Dopo aver selezionato il punto esatto in cui si trova ecco che tutta l’area intorno si è improvvisamente illuminata. Ma talmente tanto che sembrava essere illuminata dalle luci di uno stadio.

Alcune preziose informazioni

Come è stato possibile girare il video? Purtroppo rispondere a tale domanda al momento non è ancora possibile. Non è ancora chiaro se il video rappresenta la simulazione di un servizio di trasporto leggero oppure di altro ancora. Ciò che risulta essere chiaro è che ad oggi Reflect Orbital non ha ancora lanciato il satellite dotato di specchio. L’azienda, la cui sede si trova in California, è intervenuta sulla questione affermando tramite la sua pagina ufficiale che la consegna in questione avrà luogo nel 2025, ed esattamente nella seconda parte dell’anno.

Ma, quanto costerà il lancio e soprattutto per i consumatori quanto costerà poter acquistare la luce solare? Purtroppo rispondere a tali domande al momento è complicato. Sul sito web dell’azienda non è infatti presente nessun prezzo. Non è chiaro se Nowack nel corso dell’intervista rilasciata a Vice nel reportage su Reflect abbia preferito non rispondere alla domanda sui costi. Oppure se non gli è stata rivolta alcuna domanda del genere. Molto probabilmente però non si tratterà di nulla di economico, ma non è possibile dare una risposta certa.