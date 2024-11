Una strana luce è stata catturata da un fotografo durante una valanga in Cina, l'immagine sta facendo il giro del mondo.

Un fotograto si trovava dietro il monte Xiannairi nel Sichuan in Cina e proprio mentre stava cercando di creare un timelapse delle scie di stelle si è trovato davanti una strana luce che non ha potuto non notare. Si è trattato di una strana luce blu, emessa molto probabilmente durante una valanga, l’effetto è stato davvero incredibile.

Un evento piuttosto raro quello accaduto a Shengyu Li, il quale ha voluto renderla nota proprio a tutti, e l’immagine ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti meravigliati. Gli esperti hanno tentato di dare una spiegazione scientifica all’accaduto.

Luce blu durante una valanga in Cina: cosa sappiamo su questo particolare fenomeno

Shengyu Li si trovava proprio sul Monte Xiannairi nel Sichuan, in Cina, quando ad un certo punto un blocco di ghiaccio si è staccato dalla montagna, dando origine ad una piccola valanga. In questo luogo le valanghe non sono poi così tanto frequenti, eppure quel giorno, ovvero il 27 ottobre, il fotografo si è trovato di fronte a questa scena davvero incredibile. Dalle immagini si nota perfettamente cadere giù la neve e nel contempo un lampo blu.

Non abbiamo trovato casi precedentemente documentati di un evento del genere, il che rende questa scoperta emozionante e intrigante per noi.

Queste le parole dichiarate da Li a Spaceweather.com, il quale ha ancora aggiunto che l’ipotesi principale è che la luminescenza possa in qualche modo derivare dall’illuminazione indotta dall’attrito durante il processo di frammentazione del ghiaccio.

Un fenomeno abbastanza raro che è stato immortalato soltanto poche settimane fa, ma che ha già fatto il giro del mondo. Alcuni esperti che hanno commentato l’accaduto hanno parlato di triboluminescenza: