Evil Dead: Bruce Campbell interessato ad una serie animata sulla saga horror

Una serie animata dedicata a Evil Dead? Bruce Campbell sarebbe più che interessato a far parte di un progetto del genere, così come l’attore ha confermato parlando con OK Magazine, dicendo che potrebbe essere coinvolto prestando la propria voce.

Alla domande riguardante la possibilità di partecipare ad una serie animata su Evil Dead, Bruce Campbell ha risposto:

Sì, potrei prestare la mia voce.

Così come è accaduto per il videogioco di Evil Dead, Bruce Campbell sarebbe interessato a tornare a vestire i panni di Ash utilizzando direttamente la sua voce per il character protagonista. L’interprete ha dichiarato però che non farà più Ash sullo schermo. Ecco le sue parole:

Ash è andato. Ho dismesso il personaggio perché fisicamente non ce la faccio più, quindi perché darsi pena? È ora di appendere la motosega al chiodo. Ma siamo sempre cineasti, siamo sempre produttori, siamo sempre tipi creativi, quindi ci chiediamo “come facciamo a fare andare le cose diversamente?”. Sam [Raimi, ndr] ha scelto personalmente Fede Alvarez per fare il remake qualche anno fa. Ha scelto personalmente Lee Cronin per questo [Evil Dead Rise, ndr], sono i suoi pupilli, quelli in cui riponiamo la speranza di un buon lavoro.

Attualmente è in lavorazione un nuovo capitolo cinematografico de La Casa.