Evil Dead Rise: Lee Cronin annuncia la fine delle riprese

A dieci anni di distanza dall’ultimo lungometraggio dedicato al franchise di Evil Dead, un nuovo film si prepara ad arrivare sullo schermo: stiamo parlando di Evil Dead Rise, di cui il regista Lee Cronin ha da poco annunciato la fine delle riprese.

Ecco il post su Twitter del filmmaker.

8 months, 1 Covid Lockdown, 6,500 litres of blood, and more memories than my brain can even process. That is a wrap on #EvilDeadRise. Thank you New Zealand, it’s been a blast. Time to head home and cut this beast together. pic.twitter.com/iyah4vEEqL

— Lee Cronin (@curleecronin) October 26, 2021