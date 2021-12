Con l’approssimarsi delle feste natalizie ecco i migliori film di Natale da guardare su Amazon Prime Video. C’è spazio un po’ per tutto, dalle commedie ai film d’animazione. Il periodo natalizio mette tanta voglia di guardare film a tema per creare atmosfera, e per questo abbiamo voluto preparare una lista con i 15 migliori film di Natale su Amazon Prime Video da poter guardare durante questi giorni.

Come al solito, proporremo un po’ di tutto: dall’animazione ai live-action, dai cult ai film più recenti, dalle commedie ai lungometraggio a sfondo drammatico. Su Prime Video abbondano i cinepanettoni, ma, così come vedrete scorrendo la lista, abbiamo voluto sceglierne uno simbolico che rappresenta il genere in sé (icona del Natale e del cinema trash).

Qui sotto trovate la lista dei titoli dei 15 migliori film di Natale da guardare su Amazon Prime Video.

Il Grinch (2000)

In una lista di film natalizi da guardare su Prime Video non poteva mancare il lungometraggio live-action sul Grinch con un protagonista d’eccezione: Jim Carrey. Il film è tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss ed ha, oltre ad un protagonista importante, anche un regista rinomato come Ron Howard.

La storia del Grinch vede gli abitanti del paese di Chinonsò che si preparano per tutto l’anno all’arrivo del Natale, ma dall’alto, sul Monte Briciolaio il Grinch si sta preparando a rovinare loro le feste.

Il film è una commedia musical, perfetta per calarsi nell’atmosfera natalizia, e che può vantare ottime scenografie ed un Jim Carrey nei panni del Grinch davvero imperdibile. Il trucco sull’attore si è guadagnato anche una statuetta ai premi Oscar.

Vacanze di Natale 2000 (1999)

Se c’è una cosa che sanno fare i cinepanettoni è fotografare le atmosfere di un determinato anno e periodo, e questo Vacanze di Natale 2000 fa respirare in tutto e per tutto le atmosfere della fine degli anni Novanta, e dell’avvento del nuovo Millennio.

Il cast di Vacanze di Natale 2000 vede presenti, oltre ai soliti Massimo Boldi e Christian De Sica, anche attrici straniere come Megan Gale, nel ruolo di sé stessa, e Carmen Electra. Il film è ambientato a Cortina d’Ampezzo, e mostra le classiche situazioni da cinepanettone: tra gag, situazioni al limite, equivoci, un certo erotismo soft, una colonna sonora in grado di incarnare in maniera precisa i tempi in questione.

Il fatto che i cinepanettoni abbiano alle spalle una storia praticamente quarantennale ci permette, a distanza di tempo, di poterli prendere come strumento per rivivere un po’ usi e costumi di determinati anni e periodi. E questo Vacanze di Natale 2000 è l’emblema di tutto ciò.

S.O.S Natale (2014)

Uno dei classici meccanismi narrativi che portano alcune persone comuni a cercare di supportare Babbo Natale per salvare le feste viene messo al centro del film S.O.S Natale, una storia che vede Steve Anderson (interpretato Rafe Spall), che dopo anni passati in carcere vuole recuperare i rapporti con il figlio Tom (Kit Connor). Tutti i piani della famiglia verranno stravolti nel momento in cui Tom troverà nel garage un anziano che sostiene di essere Babbo Natale (Jim Broadbent), e che a causa di un incidente ha perso le sue renne. Il presunto Babbo Natale verrà in seguito arrestato, e Tom assieme a Steve dovrà impegnarsi per fare in modo di salvare il Natale.

La banda dei Babbi Natale (2010)

Anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno realizzato un film natalizio con La Banda dei Babbi Natale, uscito nel 2010, e che vede la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Mara Maionchi (all’epoca divenuta popolare per essere giudice del talent show X-Factor).

A Milano, durante la notte di Natale, tre amici che hanno in comune una squadra di bocce, chiamata The Charlatans, vengono arrestati perché considerati membri del gruppo di ladri chiamato la “banda dei babbi Natale”. Ma i tre, che sono ovviamente Aldo, Giovanni e Giacomo, cercheranno di spiegare il perché si sono ritrovati invischiati in questa situazione.

Non è la migliore commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma fa curiosità vedere i tre comici, spesso protagonisti di film con ambientazione estiva, calati nelle atmosfere natalizie, tra gag, messaggi di vita e risate.

The Family Man (2000)

Si tratta di un classico natalizio, che vede Nicolas Cage calarsi in un ruolo particolare, come quello di Jack Campbell, un uomo di successo di Wall Street, che vedrà all’improvviso la sua vita cambiare totalmente.

Per realizzare un importante affare Jack convoca una riunione il giorno di Natale, facendo ben capire come per lui questa festa e la famiglia contino ben poco. Dopo aver incontrato uno strano personaggio uscendo da un negozio la sua vita cambia totalmente quando, proprio il giorno di Natale, si risveglia in una casetta del New Jersey con due figli ed accanto alla sua vecchia fidanzata. Jack sta vivendo quindi una vita alternativa.

Questa sorta di versione alternativa di A Christmas Carol vede protagonista un Nicolas Cage perfettamente in parte, che partecipa ad un film che non può mancare tra le visioni natalizie, e quindi neanche nella lista dei migliori 14 film da guardare su Amazon Prime Video.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale (2017)

Parlando del Natale non poteva mancare un film su come Charles Dickens ideò la storia natalizia per eccellenza, ovvero A Christmas Carol. Questo film, diretto da Bharat Nalluri, è un biopic che si sofferma su un periodo particolare della vita di Charles Dickens, ma che, raccontando quella precisa fase di vita dello scrittore, tende a spiegare anche gran parte del suo percorso.

Nel 1843, dopo il fallimento dei suoi ultimi libri, Charles Dickens inizia a scrivere un racconto che possa risollevarlo, e che ha a che fare con il suo passato, e con i timori di un futuro che, in quel momento, per il celebre scrittore non sembrava essere così roseo.

Un film che intrattiene, fa conoscere degli aspetti particolari di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, e che contiene un importante messaggio di vita da cogliere in occasione delle feste natalizie.

Love Actually – L’amore davvero (2003)

Si tratta di una commedia romantica diventata un vero e proprio cult, con la regia affidata a Richard Curtis, e con un cast d’eccezione che vede protagonisti Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

La storia racconta il percorso natalizio di vari personaggi: c’è il cantante rock Billy, che realizza una hit capace di scalare le classifiche proprio a ridosso delle feste; c’è la coppia formata da Juliet e Peter, con il migliore amico di Peter che è segretamente innamorato di Juliet; c’è il fidanzato tradito Jamie, e c’è la tresca tra il manager Harry e la giovane segretaria Mia, e poi ancora il Primo Ministro inglese sembra avere un’attenzione particolare per una delle giovani domestiche di Downing Street.

In Love Actually c’è tutto questo e molto altro ancora.

L’insieme di queste storie creano uno scenario che unisce sentimenti, vicende di coppie, e periodo natalizio. Una commedia sentimentale ben realizzata, divenuta un cult, capace di guadagnarsi due nomination ai Golden Globe.

Love Actually è il film ideale da guardare in coppia, o in famiglia, e, alla fine, anche da soli per riconciliarsi un po’ con i sentimenti più genuini.

Babbo Bastardo 2 (2016)

Dopo il successo del primo film ritorna Babbo Bastardo con Babbo Bastardo 2, che vede ancora una volta protagonista Billy Bob Thornton nei panni di Willie Soke. Il personaggio, dopo essersi ritrovato senza soldi e ad un passo dal suicidio, avendo di nuovo a fianco il suo assistente Marcus avrà l’obiettivo di svaligiare un ente di beneficienza durante la Vigilia di Natale.

Uno dei modi più irriverenti di celebrare le feste natalizie attraverso un film è il vedere i lungometraggi dedicati a Babbo Bastardo, con un Billy Bob Thornton completamente calato nei panni di Willie Soke, e capace di offrire una performance memorabile condita da un umorismo abbastanza spinto. Per questo motivo Babbo Bastardo 2 merita di essere menzionato tra i 14 film di Natale da vedere su Amazon Prime Video.

L’apprendista Babbo Natale – Sulle ali del Natale (2013)

In questa lista c’è spazio anche per l’animazione, e per un film tutto a tema natalizio: Mentre Nicholas sta diventando il nuovo Babbo Natale tutt’intorno il mondo sta perdendo la magia delle feste proprio a causa sua. Nicholas sembra voler crescere troppo in fretta, e perciò i vecchi Babbo Natale vogliono togliergli l’incarico. Per questo motivo il giovanissimo dovrà ritrovare l’innocenza necessaria per salvare le feste.

Il Piccolo Lord (1980)

Un cast d’eccezione crea quello che è l’adattamento più riuscito del romanzo omonimo di Frances Hodgson Burnett. Alec Guinness (il popolare Obi-Wan Kenobi della prima trilogia su Star Wars) recita al fianco dell’allora giovanissimo Rick Schroder.

La storia de Il Piccolo Lord è ambientata nel tardo Ottocento, ed ha come protagonista Cedric Errol, un bambino nobile di origini inglesi che, orfano di padre, vive negli Stati Uniti con la madre. Alla morte del fratello maggiore, Cedric diventa l’erede di tutti i beni di famiglia, e dovrà così trasferirsi in Inghilterra, adattandosi ad una vita diversa, e dovendosi relazionare con il nonno, che non ha mai accettato l’idea che il figlio inglese potesse sposarsi con una donna americana.

Si tratta di un film e di una storia che vedranno nel Natale il momento culminante, e che utilizza questo periodo di feste per creare riconciliazione ed un messaggio umano importante.

Moose – Un alce in famiglia (2005)

Proseguiamo questa lista dei 14 film di Natale da vedere su Amazon Prime Video con Moose – Un alce in famiglia, storia che mischia la tematica natalizia con i lungometraggio che hanno animali parlanti come protagonisti. Al centro del racconto c’è Moose, un alce parlante che cade dal soffitto della casa del piccolo Bertil, che sostiene di essere precipitato durante un volo di prova con la slitta di Babbo Natale. Bertil fa amicizia con l’alce, che diventa un suo compagno di giochi, ma il padrone di casa metterà in pericolo l’incolumità di Moose, e lo stesso Babbo Natale richiederà indietro la sua alce.

Io Sono Babbo Natale (2021)

L’ultimo film di Gigi Proietti è un lungometraggio all’insegna del Natale in cui lo stesso attore veste i panni di Babbo Natale e si ritrova a fianco Marco Giallini, che interpreta un ex carcerato alla ricerca di un’occupazione, ma anche di nuovi guai. Il rapporto tra l’ex compagna del protagonista Ettore con la figlia piccola, ed il suo percorso di redenzione per affiancare Babbo Natale, sono messi al centro di questo film che offre umorismo, ma anche qualche momento sentimentale e di riflessione.

L’ultima apparizione di Gigi Proietti sullo schermo è un film all’insegna dei buoni sentimenti e del Natale, una sorta di dolce commiato per un attore che ha fatto la storia del cinema e del teatro in Italia.

10 giorni con Babbo Natale (2020)

Amazon Prime Video ha messo a disposizione dei suoi utenti anche il film 10 giorni con Babbo Natale, che riprende personaggi ed eventi di 10 giorni senza mamma trasportandoli in una stagione e dimensione diversa: quella natalizia.

Protagonisti del film sono Valentina Lodovini, Fabio De Luigi e Diego Abantuono (che veste i panni di Babbo Natale). I primi due sono Giulia e Carlo, una coppia che cerca di destreggiarsi tra famiglia e lavoro, o meglio, Carlo gestisce le faccende di case, mentre Giulia cerca di portare avanti la carriera. Lo squilibrio che si creerà all’interno della coppia porterà i due a decidere di fare un lungo viaggio verso la Svezia nel periodo natalizio, durante il quale s’imbatteranno in un presunto Babbo Natale.

Le atmosfere di questa commedia italiana natalizia si allontanano, e di molto, dai classici cinepanettoni offrendo agli spettatori un road-movie efficace, capace di esaltate personaggi e situazioni.

Sullo stile di National Lampoon’s Vacation, l’idea di utilizzare tutti i componenti della famiglia per raccontare una storia on the road intrigante e divertente raggiunge con questo lungometraggio il suo obiettivo.

Insomma, 10 giorni con Babbo Natale è il film ideale per tutti coloro che cercano un qualcosa di opposto al cinepanettone, ma capace di far respirare un’aria nostrana piacevole.

Last Christmas (2019)

Sull’onda, invece, delle commedie romantiche vi proponiamo uno di quelle abbastanza inaspettate. Una di quelle che sembrano essere il classico film di Natale, ed in parte è anche così, ma che ha anche una grande capacità di sorprendere e, se avete la lacrime facile, ovviamente di farvi perdere in una valla di lacrime.

Alla regia troviamo Paul Feig, mentre alla sceneggiatura l’attrice Emma Thompson che troveremo anche nel film nel ruolo della mamma jugoslava Petra della nostra protagonista, Katarina “Kate” interpretata dalla madre degli elfi Emilia Clarke.

La pellicola è basata su Kate, che ha ormai perso la positività di un tempo e amore nei confronti del Natale, in seguito ad un complesso trapianto che l’ha salvata per il rotto della cuffia. Per quanto la vita di Kate sia un continuo disastro, peccando di egoismo e superficialità con tutto, in primis con se stessa, un “miracolo di Natale” le darà la possibilità di aprire gli occhi, smettere di essere così terrorizzata dalla vita e ricominciare a credere. Credere davvero in sé stessa (e non solo).

Ovviamente se state partecipando al Whamageddon, sconsigliamo la visione di questo film ;)

L’amore non va in vacanza (2006)

Ritorniamo nel campo delle commedie sentimentali con questo film distribuito dalla Columbia Pictures e diretto da Nancy Meyers, che ha due protagoniste d’eccezione come Cameron Diaz e Kate Winslet.

La storia mette al centro due donne, Iris e Amanda che, deluse da storie d’amore andate male, decidono di scambiarsi le case, e sarà così che vivranno delle situazioni sentimentali che capovolgeranno i loro destini.

Si tratta di un piccolo cult che ha conquistato tutti gli appassionati di commedie sentimentali, e che nel 2007 ha ottenuto anche un MTV Award per il bacio tra Cameron Diaz e Jude Law.

Insomma, l’offerta su Amazon Prime Video sui film di Natale è piuttosto variegata, e sicuramente gli appassionati avranno possibilità di approfittare della piattaforma streaming per vivere e gustarsi un po’ di atmosfera natalizia in queste settimane precedenti e durante le feste.