Elf Me: Lillo Petrolo è l’aiutante di Babbo Natale nel nuovo film per Prime Video

Dal 24 novembre arriva in esclusiva su Prime Video Elf Me, nuovo film di Natale con protagonista l’elfo Trip interpretato da Lillo Petrolo.

Prime Video svela le prime immagini di Elf Me, il nuovo film diretto da YouNuts! che vede protagonista Lillo Petrolo insieme ad Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ultima scritta anche da Tommaso Renzoni. Elf Me, co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, affiancati da alcuni dei migliori professionisti del settore che hanno contribuito a realizzare un film di grande impatto visivo, sarà il film di Natale disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 24 novembre.

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Con questo nuovo film, Petrolo consolida ancora una volta il sodalizio con Prime Video, dopo la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori e la commedia “Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung fu” uscito lo scorso aprile, sempre sulla piattaforma. Elf Me si unirà a migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original, The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie S1 e S2, The Ferragnez: Sanremo special, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club S1 e S2, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1, S2 e S3, e LOL: Chi ride è fuori S1, S2 e S3; Altri titoli Original italiani già annunciati sono le serie Everybody Loves Diamonds, AMAZING – FABIO DE LUIGI, Gigolò per caso, Antonia, No Activity – Niente da segnalare, Sul più bello – La serie, gli show Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, i film Elf Me, Il migliore dei mondi, Pensati Sexy, Prisma S2, Sono Lillo S2, Prova Prova Sa Sa S2 e Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S4. È stata inoltre annunciata la serie Citadel: Diana, il capitolo italiano dell’universo Citadel.

