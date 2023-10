Winnie The Pooh: Sangue e Miele – Da oggi il film è su Prime Video

Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video il film Winnie The Pooh: Sangue e Miele.

Da oggi, 27 ottobre, è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video il film Winnie The Pooh: Sangue e Miele. Si tratta di una rivisitazione in chiave horror del celebre personaggio della letteratura per l’infanzia.

Ecco il trailer del film.

In questo film troviamo il personaggio di Christopher Robin che, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi si ritroveranno a commettere della atrocità nei confronti degli altri esseri umani.

Winnie The Pooh: Sangue e Miele è diventato un vero e proprio caso cinematografico. La qualità del titolo è stata malgiudicata dalla critica, ma tra gli appassionati di horror il film è diventato un instant cult.

Inoltre, è già in sviluppo il secondo capitolo di Winnie The Pooh: Sangue e Miele, con il regista che ha assicurato che saranno presenti più di 30 morti.

L’idea di Rhys Frake-Waterfield sarebbe quella di creare un vero e proprio universo narrativo a tema horror, in cui i personaggi legati all’infanzia si rivoltano, divenendo figure inquietanti.