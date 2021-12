Elon Musk: “quest’anno pagherò 11 miliardi di dollari in tasse”

Elon Musk: «Nel 2021 pagherà oltre 11 miliardi di dollari in tasse». Ossia più di quanto qualsiasi altro individuo abbia mai versato al fisco in un solo anno.

Elon Musk pagherà più di 11 miliardi di dollari in tasse nel 2021. Lo ha rivelato lo stesso CEO di Tesla con un recente tweet. Secondo i media americani, se la cifra fosse corretta, si tratterebbe di un record per la storia dell’Internal Revenue Service, l’agenzia delle entrate del governo statunitense. In altre parole: nessun individuo soggetto a tassazione statunitense ha mai pagato una cifra così alta in un unico anno.

La cifra è coerente con alcune stime ‘apocrife’ effettuate dai media americani nei mesi scorsi. Non troppo tempo fa Bloomberg, ad esempio, aveva ipotizzato un conto da 10 miliardi di dollari. Soldi che Elon Musk avrebbe dovuto pagare in tasse qualora avesse deciso di esercitare tutte le opzioni in scadenza tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. La cifra comunicata da Musk non si discosta molto da questa stima.

E del resto, sapevamo già che il vero motivo della recente vendita di diverse azioni di Tesla da parte di Musk avvenuta tra novembre e dicembre rispondeva esattamente a questa precisa esigenza: l’imprenditore aveva bisogno dell’enorme liquidità necessaria per adempiere ai suoi oneri fiscali.

In queste settimane Elon Musk, scrive Bloomberg, ha esercitato 15 milioni di opzioni ottenute da Tesla nel corso degli anni come compenso per il suo ruolo di CEO. Nello stesso periodo ha venduto circa il 10% di tutte le azioni di Tesla che possedeva.

Elon Musk, in perfetto suo stile, sta già approfittando di questo enorme conto dell’IRS, usandolo come una clava per malmenare – metaforicamente – i suoi avversari, e in particolare chi sostiene che non stia facendo abbastanza per ‘restituire la sua ricchezza’ alla società.

“Quest’anno pagherò più tasse di qualsiasi altro individuo nella storia degli USA”, aveva detto Musk rispondendo ad una maldestra frecciatina della senatrice dem Elizabeth Warren, che in quell’occasione aveva anche apostrofato con l’epiteto ‘Senatrice Karen’ — soprannome dispregiativo che negli USA viene attribuito alle donne bianche irritanti, ottuse e tendenzialmente razziste.

Pochi mesi fa, sempre su questo tema, si era scontrato anche con un dirigente dell’ONU, deridendo una proposta di usare 6 miliardi di dollari del suo patrimonio per sfamare la popolazione mondiale. In quell’occasione l’ONU gli aveva risposto per le rime.