OnePlus 9 e 9 Pro: dopo il ritiro, ritorna OxygenOS 12

Non è passato molto da quando, come confermato, OxygenOS 12 è stato ufficialmente ritirato dai OnePlus 9 e 9 Pro. Si è trattato infatti di un’aggiornamento tutt’altro che stabile, il quale ha portato con sé diversi problemi per i dispositivi in questione, che per fortuna a quanto pare sono stati ufficialmente risolti. La compagnia era a conoscenza del problema, e dopo aver confermato che una soluzione sarebbe arrivata in maniera celere, come approfondito in questo articolo, non si è fatta attendere molto.

OxygenOS12 è quindi tornato ufficialmente su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con la versione chiamata C.39 e diversi miglioramenti, che vi elenchiamo qui di seguito (nostra traduzione).

Sistema:

Migliorata la fluidità dello sblocco con le impronte digitali

Ottimizzato il consumo di energia dei sistemi per migliorare la vita della batteria

Sistemato il problema dello screen tearing quando si torna alla home da alcuni giochi

Sistemato il bug della barra nelle notifiche mostrava un riquadro bianco

Aggiornata la Security Patch di Android a 2021.12

Fotocamera:

Migliorata la velocità di avvio dell’applicazione

Migliorati gli effetti delle fotocamere sul retro

Network

Sistemato il problema che impediva la connessione ai dati mobili in alcune circostanze

Al momento, come spiegato sulle pagine di PhoneArena, l’aggiornamento non sta venendo rilasciato sin da subito per tutti gli utenti come i precedenti, visto che questa volta questo avrà modo di arrivare gradualmente, principalmente al fine di evitare problemi come quelli già avvenuti per il rilascio originale.

Come spiegato però da XDA-Developers, si può procedere manualmente con l’aggiornamento grazie a un pacchetto dedicato (trovate qui il link). Si può anche usare l’app Oxygen Updater, scaricabile direttamente dal Play Store, prima che l’aggiornamento si presenti in automatico per tutti gli utenti, sperando che questa volta la build risulti del tutto stabile e non necessiti grosse sistemazioni.