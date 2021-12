OnePlus 9 e 9 Pro: ritirato per ora l’aggiornamento a OxygenOS 12

Non è passato molto da quando OnePlus ha rilasciato ufficialmente lanciato OxygenOS 12 su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ma in seguito a molteplici report apparsi in rete nel giro di pochissimo tempo la compagnia si è trovata costretta a dover rimuovere il tutto. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale rilasciata per le pagine di Android Police e ripresa da The Verge.

Siamo a conoscenza dei problemi causati dall’aggiornamento di OxygenOS 12 e il nostro team software ci sta lavorando. Sospenderemo l’aggiornamento e lanceremo una nuova iterazione non appena sarà possibile.

Come purtroppo confermato da molteplici fonti, i problemi non sono mancati e sono anzi risultati evidenti per tutti gli utenti, che in moltissimi casi si sono trovati a dover litigare con le impostazioni, come avvenuto ad esempio per la disattivazione dei 120 Hz, e in alcuni casi qualcuno ha dovuto anche affidarsi al reset del dispositivo per migliorare la situazione.

La compagnia è per fortuna a conoscenza della situazione, e nel corso dei prossimi giorni risolverà sicuramente tutti i problemi riportati, procedendo con il rilascio di una nuova versione maggiormente stabile, pronta a portare le novità promesse senza problemi. Speriamo solo che il tutto possa essere finalizzato già entro la fine dell’anno.