WhatsApp ha una nuova interfaccia della fotocamera: ecco come cambia

WhatsApp continua a trasformarsi: questa volta a cambiare quasi completamente è l’interfaccia della fotocamera interna all’app. La novità è comparsa nella versione 2.22.1.2 della beta per Android. Il risultato finale dell’interfaccia è ancora caratterizzato da una forte semplicità.

Il tasto del flash viene spostato verso l’angolo in alto a destra. In basso troviamo tre cerchi. Da sinistra a destra: anteprima dell’ultima immagine in galleria, scatto / record (in centro e in grande) e, quindi, la rotella per passare dalla fotocamera principale a quella frontale. Come sempre per registrare un video è sufficiente tenere premuto il tasto di scatto. In alto a sinistra troviamo poi una ‘X’ che ci riporta alla conversazione, chiudendo la fotocamera.

Non sappiamo quando il cambiamento diventerà effettivo per tutti gli utenti. Per il momento la novità è stata esclusivamente introdotta sulla versione beta di WhatsApp.

Ma WhatsApp in questi giorni sta lavorando a molte altre novità. Solamente ieri la notizia dell’arrivo delle anteprime dei messaggi vocali, poi l’aggiornamento delle impostazioni di default su chi può vedere il vostro ultimo accesso e, infine, l’integrazione dei pagamenti in criptovalute, in fase di test, in alcuni paesi selezionati.