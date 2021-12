WhatsApp ha introdotto l’anteprima dei messaggi vocali

WhatsApp introduce l’anteprima dei messaggi vocali, per essere sicuri di cosa si sta mandando prima di premere invio. La funzione permette di ascoltare la registrazione prima di mandarla veramente al destinatario, in modo da evitare possibili figuracce o correggere eventuali problemi d’audio.

La feature, lo ricordiamo, era rimasta in testing per oltre sette mesi. Finalmente si passa dalla beta all’app ufficiale. Il roll-out sta avvenendo in queste ore. L’anteprima dei messaggi vocali dovrebbe diventare disponibile automaticamente su WhatsApp, senza che l’utente debba fare nulla.

WhatsApp ha condiviso una breve clip che mostra il funzionamento dell’attesa novità:

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021