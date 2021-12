WhatsApp ha reso la vita più difficile agli stalker con quest’ultima novità

L'ultimo accesso su WhatsApp non sarà più visibile agli sconosciuti. L'app viene incontro alle esigenze di privacy dei suoi utenti

WhatsApp viene incontro alle esigenze di privacy dei suoi utenti. Una nuova feature li mette al riparo dagli occhi indiscreti di stalker e curiosi. Finalmente le informazioni sull’ultimo accesso su Whatsapp saranno nascoste automaticamente a tutti i numeri che non hanno in rubrica.

L’informazione potrà essere vista solamente dai contatti, tagliando fuori ogni estraneo. Fino ad oggi chiunque poteva vedere l’orario del vostro ultimo accesso senza grosse difficoltà. Bastava avere il numero di telefono della persona che si voleva controllare.

Da adesso cambia tutto: di default, l’orario dell’ultima attività sarà visibile esclusivamente ai contatti. Gli utenti se lo vorranno potranno comunque cambiare l’impostazione.

Gli utenti potevano già scegliere manualmente di nascondere l’informazione. Il punto è che dovevano essere a conoscenza di questa possibilità. Non è scontato, contando che WhatsApp è usato da milioni di persone in tutto il mondo, molte delle quali non necessariamente avvezze ai problemi del digitale.

Negli anni, segnala How to Geek, erano nate diverse app di terze parti progettate proprio con lo scopo di monitorare uno specifico contatto su WhatsApp, in modo da visualizzare il suo ultimo accesso anche se ci aveva bloccato. Fortunatamente, dopo il cambio delle impostazioni di default, queste app dovrebbero diventare completamente inutili.