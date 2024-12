La scheda "Chat" di WhatsApp si arricchisce di nuove opzioni per centralizzare la gestione di gruppi e comunità.

WhatsApp sta lavorando a una funzione che renderà più semplice la creazione di gruppi e comunità, introdotta con l’aggiornamento beta 2.24.25.26 disponibile tramite il Google Play Beta Program. Anche se la funzione è ancora in fase di sviluppo, ci sono già interessanti anticipazioni sulle novità che verranno integrate in un futuro aggiornamento.

Una nuova esperienza per la scheda “Chat”

La modifica principale riguarda l’integrazione degli strumenti di creazione direttamente nella scheda Chat, eliminando il pulsante fluttuante nella sezione “Comunità”. Questo cambiamento punta a centralizzare la gestione dei gruppi e delle comunità, migliorando la navigazione e l’usabilità. Grazie a una serie di nuovi banner in fase di test, WhatsApp intende guidare gli utenti nella creazione di nuove comunità o gruppi con un processo più intuitivo e accessibile. Insomma, sarà molto più semplice.

La decisione di trasferire le opzioni di creazione nella scheda “Chat” si traduce in una interfaccia più pulita e minimalista per la scheda “Comunità”, permettendo agli utenti di concentrarsi meglio sulla gestione dei gruppi già esistenti. Questo approccio mira a semplificare l’esperienza utente, riducendo la complessità e consolidando tutte le funzioni principali in un’unica posizione.

WhatsApp: quando sarà disponibile il prossimo aggiornamento?

L’aggiornamento segue l’introduzione di una nuova interfaccia per la scheda Comunità annunciata con la versione beta 2.24.24.14. Questa riprogettazione ha già reso la navigazione più fluida, consentendo di visualizzare più comunità in una sola schermata, riducendo la necessità di scorrimenti eccessivi. Con il prossimo aggiornamento, WhatsApp rafforza ulteriormente l’usabilità, permettendo agli utenti di gestire facilmente gruppi e comunità da una singola scheda.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è attualmente accessibile ai beta tester. Tuttavia, WhatsApp sta accelerando i test e sarà presto pronta per il lancio. Gli utenti possono aspettarsi ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.